Ищу программиста под WordPress. Требуется доработка готового сайта на WP. Некоторые допиливания магазина на WooCommerce + разработка личного кабинета (накопительные скидки, дисконтные карты) интегрированного в аккаунт покупателя WooCommerce с двусторонней связью с 1с. Если сработаемся, ...
Взаимодейтсвие с API Одноклассников (PHP)
Нужен простой PHP скрипт который отправит нотификацию в Одноклассниках методом notifications.sendSimple
https://apiok.ru/dev/methods/rest/notifications/notifications.sendSimple
Заявки фрилансеров
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