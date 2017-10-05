Взаимодейтсвие с API Одноклассников (PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка141 просмотр

Нужен простой PHP скрипт который отправит нотификацию в Одноклассниках методом notifications.sendSimple 

https://apiok.ru/dev/methods/rest/notifications/notifications.sendSimple

PHP
8 лет назад
lotso
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров