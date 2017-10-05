Ошибка в работе сайта WD

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки159 просмотров

Здравствуйте, на моем сайте проблемы в работе  при создании записей , движок на ворд прессе.........Не корректно отображаються снимки (фото) на всю страницу..............

8 лет назад
monkspb
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

PHPShell
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов(-2)
8 лет назад
$5
1 день
Отлично проделанная работа быстро и профессионально....
Все хорошо!

Заявки фрилансеров

PHPShell
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов(-2)
8 лет назад