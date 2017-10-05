Разработка обработчика для BillManager

Логика всего этого дела. Клиент с сайта переходит в billmanager, логинится и кликает на освобождающиеся домены, далее вводит имя домена, оно проверяется на доступность, далее переходит на выбор ставки (доступность ставки определяется в зависимости от того поставил ли кто-то уже какую то сумму, т.е. если до него кто-то указал ставку к примеру 999р, то ниже этой ставки он не может указать и нижестоящие ставки не активны), далее переходит на выбор контактного лица, если у клиента всё было ранее заполнено и он уже является нашим клиентом, то он просто выбирает себя, если нет заполняет нового клиента, далее подтверждение своего заказа и переход на оплату.

Ну вроде как то так, если есть вопросы, задавайте!

P.S. Цена и сроки обсуждаемы.