Необходимо сделать 10 виртуальных туров. Начнем с одного, посмотрим как он будет выглядеть и после этого можно доделать остальные 9. Важна стоимость, сроки и качество.
Разработка обработчика для BillManager
Логика всего этого дела. Клиент с сайта переходит в billmanager, логинится и кликает на освобождающиеся домены, далее вводит имя домена, оно проверяется на доступность, далее переходит на выбор ставки (доступность ставки определяется в зависимости от того поставил ли кто-то уже какую то сумму, т.е. если до него кто-то указал ставку к примеру 999р, то ниже этой ставки он не может указать и нижестоящие ставки не активны), далее переходит на выбор контактного лица, если у клиента всё было ранее заполнено и он уже является нашим клиентом, то он просто выбирает себя, если нет заполняет нового клиента, далее подтверждение своего заказа и переход на оплату.
Ну вроде как то так, если есть вопросы, задавайте!
P.S. Цена и сроки обсуждаемы.
Заявки фрилансеров
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