Виртуальный тур

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки151 просмотр

Необходимо сделать 10 виртуальных туров.

Начнем с одного, посмотрим как он будет выглядеть и после этого можно доделать остальные 9.

Важна стоимость, сроки и качество.

8 лет назад
Yura_bit
Юрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров