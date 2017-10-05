Нужно достать данные регистрации посетителей (телефон, адрес почты, Имя..) из файлов сайта proobraz.com Привести эти данные в формат, удобный для организации рассылки
Помощь с Visual Composer
Проблема такая: купил тему на themeforest. Восстановил все данные с демки темы, но часть блоков сьехало в разные стороны, обещали премиум на VC, но не смогу сам активировать. Задача: вернуть все блоки на свои места, как на демо-версии сайта. Причем надо обойтись без всяких восстановлений данных, а руками вернуть все блоки на места, т.к. часть сайта уже изменено и просто откатить нельзя
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