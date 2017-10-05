Помощь с Visual Composer

Проблема такая: купил тему на themeforest. Восстановил все данные с демки темы, но часть блоков сьехало в разные стороны, обещали премиум на VC, но не смогу сам активировать. Задача: вернуть все блоки на свои места, как на демо-версии сайта. Причем надо обойтись без всяких восстановлений данных, а руками вернуть все блоки на места, т.к. часть сайта уже изменено и просто откатить нельзя