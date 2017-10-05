Фильтр для каталога на opencart

Веб студии нужен исполнитель проекта.

На опенкарте необходимо сделать фильтр по атрибутам, аякс. Можно самому писать, можно взять готовый и изменить под наши требования. Главное что должно учитываться это то, что последующие данные для фильтрации зависят от предидущих. Так же необходимо разработать выборку из базы по определенным значениям.

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