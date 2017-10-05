Фильтр для каталога на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки159 просмотров

Веб студии нужен исполнитель проекта.  

На опенкарте необходимо сделать фильтр по атрибутам, аякс. Можно самому писать, можно взять готовый и изменить под наши требования. Главное что должно учитываться это то, что последующие данные для фильтрации зависят от предидущих. Так же необходимо разработать выборку из базы по определенным значениям. 

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп

Оплата поэтапно 

Opencart
8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров