Доработка бэкенда, интеграций на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

Есть два сайте, на которых нужно:

1) исправить ряд косяков в работе

2) изменить в админке некоторые вещи

3) поправить интеграцию с Мойсклад, далее подключить онлайн-кассу к интеграции с PayMaster

Нужен тот, кто силён чисто в php, а не привязан к конкретной cms.

Один сайт на VamShop, второй по сути уже самопис.

PHP
8 лет назад
Neft
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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