Доработка бэкенда, интеграций на сайте

Есть два сайте, на которых нужно:

1) исправить ряд косяков в работе

2) изменить в админке некоторые вещи

3) поправить интеграцию с Мойсклад, далее подключить онлайн-кассу к интеграции с PayMaster

Нужен тот, кто силён чисто в php, а не привязан к конкретной cms.

Один сайт на VamShop, второй по сути уже самопис.