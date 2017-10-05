Написать административную панель

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Закрыт20 заявок250 просмотров

Добрый день, нужен  программист который сможет реализовать административную панель.

Описание функционала административной панели дам в личные сообщения!

Административную панель можно реализовать на php или же python.

PHPPython
8 лет назад
welsan
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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