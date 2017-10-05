ТМ РЕФОТ занимается изготовлением готовых термостабильных начинок: кондитерские пасты со вкусом шоколада, халвы и ореха. На данный момент 3 вида. Нужно модное, молодежное и красивое оформление сайта. Чтобы можно было удобно просматривать на мобильном ...
Доработка шаблона сайта и компонента и-магазина
Интересует стоимость и сроки.
Необходимо разработать сайт похожий на http://mix-mode.ru/catalog/opt/3317-06.html
На страничке с товаром есть возможность продажи (выбора) партии, т.е. оптом. Заказ на оптовую часть сайта )
Заказ будет производиться на почту продавца, дальше будет выставляться счет и
оплата по безналу. Он-лайн оплаты пока не планируется.
Ежедневно будет выгрузка из 1С через файл с остатками и новыми товарами. Файл csv 1С-программисты сделают какой нужно.
Нужно сделать, чтобы визуально выглядело как на образце http://mix-mode.ru/catalog/opt/3317-06.html.
Планируется сайт на Joomla 3.8, компонент Joomshopping 4.16.3, плагины к Joomsopping (Расширенный импорт экспорт Товаров из MS Excel (XLS, XLSX), CSV в JoomShopping https://nevigen.com/ru/import-export/kompleksnyj-import-eksport-tovarov-joomshopping.html) и (Импорт/экспорт атрибутов товаров MS Excel XLS(X), CSV в JoomShopping https://nevigen.com/ru/import-export/import-eksport-atributov-tovarov-ms-excel-xls-x-csv-v-joomshopping.html)
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