Нужно оптимизировать работу Magento CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок169 просмотров

Нужен человек который разбирается хорошо в Magento CMS. Нужно в уже работающий магазин внести правки. Оптимизировать скорость магазина. Добавить возможность заказать в 1 клик. Сделать разметку сайта. Кто готов выполнить пишите предложения.

Magento
8 лет назад
Nickmedia
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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