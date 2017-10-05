Скрипт удаления комментариев Instagram

Задача такая: есть 6 аккаунтов инстаграм, для каждого будет список фото у которых нужно удалять все комментарии.

при этом нужно все делать через официальное апи (официальное, а не закрытое!!!) .

Оплата строго на вм или киви!

Скрипт должен работать работать только через официальное апи (без ввода логина и пароля аккаунта инстаграм в скрипте)

Будет хорошо если скрипт будет написан на php.