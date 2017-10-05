Разработка чат бота под : ФБ, ВК, Вайбер, Телеграмм, знаю что можно еще под Whatsapp реализовать на коленке. Цель чат-бота Оповещать подписную базу контентом, фото, видео, текст, собирать обратную ...
Создание сайта облачного майнинга
интересует создание сайта облачного майнинга под ключ
за образец можно взять ,
https://www.genesis-mining.com
Заявки фрилансеров
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