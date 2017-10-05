Разработка чат-бота

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки137 просмотров

Разработка чат бота под : ФБ, ВК, Вайбер, Телеграмм, знаю что можно еще под Whatsapp реализовать на коленке.

Цель чат-бота

Оповещать подписную базу контентом, фото, видео, текст, собирать обратную связь.

Предлагайте цену, время

P.s без портфолио заявка не рассматривается, давайте уважать время друг друга.

8 лет назад
Biza24
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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