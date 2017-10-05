Написать PHP сайт, используя api vk

Сайт для одного человека.

Заходим и имеем возможность добавлять новые аккаунты, со всеми необходимыми правами, сохраняем их токены, чтобы работать дальше с ними. И так, надо несколько функций:

1 - функция лайк указанного поста\фотографии;

2 - функция пролайкать заданное число последних постов сообщества (от 1-го до 9-ти);

3 - функция репост (с превью) указанного поста\фоторафии со своим комментарием и без него

4 - функция сделать репост заданному числу последних постов сообщества (от 1-го до 9-ти);

5 - вступить в сообщество и сделать скриншот вступления

6 - функция вступить+рассказать друзьям (кнопка под аватаркой сообщества);

7 - функция сделать пост на стену профиля: печатаем текст (1 или несколько через точку с запятой) + загружаем ссылку с превью. бот берёт по порядку загруженные тексты, добавляет ссылку на сайт, ждёт когда загрузится превью и оставляет пост на стене профиля.

8 - функция сделать пост на стену профиля и закрепить.

При выполнении при каждом из задания, нужно чтобы появлялся выбор с каких аккаунтов это делать (их имя фамилия, id) и галочками + возможность "выбрать все".

Задание очень просто для тех, кто знаком с api vk.

Проект малобюджетный, но оставлю очень хороший отыв, подходит для новичков идеально)