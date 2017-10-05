Написать скрипт для работы с базой данных движка DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок164 просмотра

Коротко о работе: 

Требуется написать скрипт для обработки текста, замены ключевых фраз, создания новой записи в базе данных (новой публикации). 

Во вложении подробное задание.

DLE
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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