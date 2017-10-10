Бот для голосования

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Завершен3 заявки209 просмотров

Бот для голосования, использование прокси и сервис распознавания капч

8 лет назад
vkfan
39 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

gladishevap
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$32
3 дня
Алексей справился отлично, все что нужно было акуратно сделано в оговоренные строки. Мне понравилось, как он работает, выполнить все мои требования, которые я был за пределами начальной ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству!
Заказчик очень вежлив и всегда на связи. Дополнив исходную задачу, составили подробное ТЗ, на основе которого и была написана программа. Удобная и быстрая оплата, всё прошло хорошо и в срок. Спасибо! Естественно, рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

gladishevap
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад