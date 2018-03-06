Доработать сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки197 просмотров

Необходимо доработать сайт www.u360vrfilmlab.com. Сделать новую главную страницу сайт. Подробное ТЗ в описании. Сайт выполнен на базе Wordpress. Интересуют стоимость и сроки.

Оплата поэтапно либо в конце

WordPress
8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
41 минуту назад
8 лет назад
$45
4 дня
Рекомендую
Сотрудничеством доволен. Рекомендую

Заявки фрилансеров

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
41 минуту назад
8 лет назад