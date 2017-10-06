Переделать скрипты (php) интеграции - есть для МоегоСклада (в файле привожу ссылки), нужно сделать для 1с. Отсутствие опыта в 1с и в odata и в api используемых систем не есть проблема – расскажу и помогу построить запросы, если со знаниями php и rest все ок

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