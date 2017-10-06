Написать парсер

Здравствуйте.

Нужен сам парсер, вам парсить ненужно.

Парсер, после логина на сайте должен пройтись по урлам типа:

имя сайта/?g=75665

Каждый раз добавляя +1 в переменную G.

На страницах (супер простая, без js и прочего, просто HTML) есть таблица с ID = адрес страницы, например 75665.

Нужно спарсить всё что есть в этой таблицы в БД (MySQL)

Иногда страницы может не быть (определяем по отсутствию таблицы с id ибо что-то он откроет), тогда пропускаем и идём дальше

Из настроек :

Логин, пароль.

Начальная страница. (начальный id)

Сколько попыток делать если следующей страницы нет (например пропустить 10 неудавшихся страниц и остановиться)

Промежутки между запросами.

По возможности пишите пожалуйста цену и сроки.

Хорошего дня.