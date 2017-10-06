Написать парсер

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Закрыт16 заявок240 просмотров

Здравствуйте. 

Нужен сам парсер, вам парсить ненужно. 

Парсер, после логина на сайте должен пройтись по урлам типа:

имя сайта/?g=75665

Каждый раз добавляя +1 в переменную G.

На страницах (супер простая, без js и прочего, просто HTML) есть таблица с ID = адрес страницы, например 75665.

Нужно спарсить всё что есть в этой таблицы в БД (MySQL)

Иногда страницы может не быть (определяем по отсутствию таблицы с id ибо что-то он откроет), тогда пропускаем и идём дальше

Из настроек:

Логин, пароль.

Начальная страница. (начальный id)

Сколько попыток делать если следующей страницы нет (например пропустить 10 неудавшихся страниц и остановиться)

Промежутки между запросами.

По возможности пишите пожалуйста цену и сроки.

Хорошего дня.

HTMLJavaScriptMySQL
8 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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