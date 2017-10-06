На базе сервиса склонения слов нужно сделать скрипт. Задача которого отправлять построчно слова из файла, и в другой файл записывать результат в формате csv, где в разных колонках будут значения отправленного слова в различных склонениях. ...
Написать парсер
Здравствуйте.
Нужен сам парсер, вам парсить ненужно.
Парсер, после логина на сайте должен пройтись по урлам типа:
имя сайта/?g=75665
Каждый раз добавляя +1 в переменную G.
На страницах (супер простая, без js и прочего, просто HTML) есть таблица с ID = адрес страницы, например 75665.
Нужно спарсить всё что есть в этой таблицы в БД (MySQL)
Иногда страницы может не быть (определяем по отсутствию таблицы с id ибо что-то он откроет), тогда пропускаем и идём дальше
Из настроек:
Логин, пароль.
Начальная страница. (начальный id)
Сколько попыток делать если следующей страницы нет (например пропустить 10 неудавшихся страниц и остановиться)
Промежутки между запросами.
По возможности пишите пожалуйста цену и сроки.
Хорошего дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт http://curly.kolma.cf Что нужно исправить: 1. У новых добавленных товаров не отображается цена, размеры и съезжает верстка http://take.ms/gfkhj 2. Сделать, чтобы картинки и текст слайдов на главной странице можно было менять в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на вордпресе weblion.ck.ua буквально вчера зарозился, необходимо устранить все вирусы и устранить уязвимость. Жду адекватной цены , желательно сегодня сделатьВеб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Бот для голосования, использование прокси и сервис распознавания капчВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задача 11 компаний перенести с одного аккаунта в другойВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна помощь с панелью администрирования для интернет магазина опен карт.Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Коротко о работе: Требуется написать скрипт для обработки текста, замены ключевых фраз, создания новой записи в базе данных (новой публикации). Во вложении подробное задание.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача такая: есть 6 аккаунтов инстаграм, для каждого будет список фото у которых нужно удалять все комментарии. при этом нужно все делать через официальное апи (официальное, а не закрытое!!!) . Оплата ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать видеоплеер, а именно это VAST рекламу. Плагин для отображения васта уже установлен https://github.com/theonion/videojs-vast-plugin, остается только сделать несколько мелких манипуляций, а именно в модуле https://github.com/videojs/videojs-contrib-ads 1) Сейчас когда работает VAST реклама и пропустить её, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $10
Сайт для одного человека. Заходим и имеем возможность добавлять новые аккаунты, со всеми необходимыми правами, сохраняем их токены, чтобы работать дальше с ними. И так, надо несколько функций: 1 - функция лайк указанного поста\фотографии; ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад