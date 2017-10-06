Подправить отображение категорий

Здравствуйте. Нужен сам парсер, вам парсить ненужно. Парсер, после логина на сайте должен пройтись по урлам типа: имя сайта/?g=75665 Каждый раз добавляя +1 в переменную G. ...
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Здравствуйте уважаемые разработчики
Ссылка http://kanpar.com/k-bu1025. Сайт на Друпале
На сайте есть родительские категории и дочерние категории(суб катег)
Это то как привязываются товары к категориям при добавлении товара с админки(Здесь все работает правльно)
****Так вот сейчас проблема заключается в том что все суб категории на странице карточки товара показываются в поле родительской категории(manufacture)
****Хотя они(суб катег) - НА СТРАНИЦЕ КАРТОЧКИ ТОВАРА ( ДЕТАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ТОВАРА ) должны показываться в поле Fits on
А в Fits on поподает последняя по счету дочерняя категория. Я незнаю как разраб это сделал. но так не должно быть!! Нужно что бы в карточке родительская категория отображалась в поле Manufacture
а дочернии категории в поле Fits On
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Поле Fits on нет в разделе где редактируются поля(в админке)
он скрыт где то в коде( не знаю где, не могу найти).
Хотел тоже задать стили полю Fits on , но не получается, нужно что бы это поле тоже можно было редактировать в админке. как другие поля в частности мануфакчер
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