Подправить отображение категорий

Здравствуйте уважаемые разработчики

Ссылка http://kanpar.com/k-bu1025. Сайт на Друпале

На сайте есть родительские категории и дочерние категории(суб катег)

Это то как привязываются товары к категориям при добавлении товара с админки(Здесь все работает правльно)

****Так вот сейчас проблема заключается в том что все суб категории на странице карточки товара показываются в поле родительской категории(manufacture)

****Хотя они(суб катег) - НА СТРАНИЦЕ КАРТОЧКИ ТОВАРА ( ДЕТАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ТОВАРА ) должны показываться в поле Fits on

А в Fits on поподает последняя по счету дочерняя категория. Я незнаю как разраб это сделал. но так не должно быть!! Нужно что бы в карточке родительская категория отображалась в поле Manufacture

а дочернии категории в поле Fits On

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Поле Fits on нет в разделе где редактируются поля(в админке)

он скрыт где то в коде( не знаю где, не могу найти).

Хотел тоже задать стили полю Fits on , но не получается, нужно что бы это поле тоже можно было редактировать в админке. как другие поля в частности мануфакчер