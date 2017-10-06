Здравствуйте. Нужен сам парсер, вам парсить ненужно. Парсер, после логина на сайте должен пройтись по урлам типа: имя сайта/?g=75665 Каждый раз добавляя +1 в переменную G. ...
Программирование личного кабинета
Необходимо сделать интеграцию ЛК через API с Estable.
Верстка готова, все ТЗ прописаны.
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