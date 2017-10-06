Программирование личного кабинета

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Закрыт3 заявки183 просмотра

Необходимо сделать интеграцию ЛК через API с Estable. 

Верстка готова, все ТЗ прописаны. 

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8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров