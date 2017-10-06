Нужна консультация Elasticsearch + Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется помощь в настройке мапингов в Elasticsearch, а также консультация по Yii2 elasticsearch. 

Есть БД с товарами, на еластиксерч организован реиндекс данной БД, также созданы индексы, но некорректно работает, нужна консультация и обьяснение по некоторым проблемам. 

Подробнее обьясню в скайп.

Yii
8 лет назад
tuligor
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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