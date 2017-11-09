Доработки по сайту на opencart 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки182 просмотра

Тз в файле. Ищется человек, который сможет выполнять доработки по сайтам на этой cms

Opencart
8 лет назад
go-travkin
Григорий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$29
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Хорошее и понятное ТЗ по пунктам. Оплата без задержек. Сотрудничеством остался доволен, был бы рад поработать ещё.

Заявки фрилансеров

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад