Скрипт моментальной лотереи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки215 просмотров

Нужен скрипт моментальной лотереи, где игроки скидываются в банк и один из них выигрывает банк. Интеграция под криптовалюту.

8 лет назад
3idea
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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