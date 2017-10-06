Нужно выполнить пул задач по сайту на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка149 просмотров

https://docs.google.com/document/d/1oZHPV5uYNC4el855KAqkwKlKT6GtLhnSGbcHCSrP5po/edit

Вот список доработок 

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Оплата поэтапно, или по факту

Joomla
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров