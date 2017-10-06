Завершить интеграцию верстки и настройку OcStore (opencart)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок200 просмотров

Имеется верстка + незавершенная интеграция. Нужно завершить интеграцию по ТЗ и сдать или сделать всё заново.  

korobka.savrix.ru  ТЗ дам 

Оплата поэтапно либо в конце

ocStoreOpencart
8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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