Парсер из выгрузки XML/Экспорт на сайт - автоматизация

Добрый день.

Подскажите, возможно ли реализовать следующее:

1. парсинг товаров из выгрузки XML.

ссылка на выгрузку: http://1c.icover.ru:8080/stock.xml

наш сайт: theghetto.ru

2. экспорт на Wordpress - woocommerce

3. добалвение/изменение/удаление товаров, при изменении выгрузки xml. Скрипт мониторинга, который будет запускаться в определенное время или по команде.

все это автоматизировать насколько возможно. Хотелось бы, чтобы обновление xml выгрузки поставщика происходило 1-2 раза в сутки.

Финансов не много, поэтому ищу подешевле

Спасибо!