Bitrix - сделать покупку без регистрации

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Завершен4 заявки214 просмотров

Необходимо вырезать модуль регистрации перед покупкой на сайте-магазине под bitrix. В данный момент происходит автоматическая регистрация при нажатии на кнопку оформить заказ из-за чего происходит путаница и заказ не оформляется. Откликайтесь пожалуйста только те, кто сталкивался с данной проблемой и умеет делать магазины под битрикс с моментальной покупкой без регистрации.

8 лет назад
vans86
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lDemodexl
Денис 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$37
1 день
Сделал максимально быстро, учёл все пожелания. Всегда на связи. Рекомендую!
Четко поставленна задача, быстрые ответы на вопросы, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

lDemodexl
Денис 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад