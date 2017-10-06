Копия готового сайта на Joomla с доработками под новую страну.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки146 просмотров

Есть сайт  www.zakvaski.com на CMS Joomla 3.хх с определенными доработками на, JS, Ajax. Сайт создан для Украины и работает исправно.

Нужно сделать его копию для России, ничего не испортив при копировании и добавив некоторые функции

Подробнее – по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT-FsRYiAI10rd2sXA9xsxwWnE2Q3H_mJ9IztYR-J0feyV6_7O40akhtP1JpMuW50JfFTMOo0w4yGmR/pub

AJAXJavaScriptJoomla
8 лет назад
vivoua
41 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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