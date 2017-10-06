Копия готового сайта на Joomla с доработками под новую страну.

Есть сайт www.zakvaski.com на CMS Joomla 3.хх с определенными доработками на, JS, Ajax. Сайт создан для Украины и работает исправно.

Нужно сделать его копию для России, ничего не испортив при копировании и добавив некоторые функции

Подробнее – по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT-FsRYiAI10rd2sXA9xsxwWnE2Q3H_mJ9IztYR-J0feyV6_7O40akhtP1JpMuW50JfFTMOo0w4yGmR/pub