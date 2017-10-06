Сделать, починить чпу - https://aparat.ua/news/?news_id=78 Вот как должно https://aparat.ua/news/velonavigator-garmin-edge-1030 По умолчанию не сохраняет нормальную ссылку хотя я ее задаю! Нужно для корректного отображения и нормального отображение ссылки в интернете.
Копия готового сайта на Joomla с доработками под новую страну.
Есть сайт www.zakvaski.com на CMS Joomla 3.хх с определенными доработками на, JS, Ajax. Сайт создан для Украины и работает исправно.
Нужно сделать его копию для России, ничего не испортив при копировании и добавив некоторые функции
Подробнее – по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT-FsRYiAI10rd2sXA9xsxwWnE2Q3H_mJ9IztYR-J0feyV6_7O40akhtP1JpMuW50JfFTMOo0w4yGmR/pub
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