Программист Битрикс

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Закрыт1 заявка125 просмотров

 Необходимо сделать следующее. Сайт dd2.myihor.ru/  

1) доставка 

- Нужно что бы на карте были все пункты выдачи для москвы с нашим пиннером (как это сейчас на разделе контакты)  

- Интеграция данных в форму которая на верстке joxi.ru/a2X46l0I13aV92  

- Данные должны быть тут тоже joxi.ru/KAgZy5nh4D69M2  

- И тут должны быть данные по доставке joxi.ru/DrlvqKyFvDZ5n2  

- И доставим сегодня "да/нет" должно применяться (там легкое условие при котором да или нет, позже могу отписать) 

2) реализация "отправить в подарок" 

- при нажатии на эту кнопку joxi.ru/KAgZy5nh4D6jM2 всплывает поп-ап (он есть в верстке), там информативная часть просто и кнопка "перейти к оформлению" или "продолжить покупки" 

Единственное различие с "в подарок" в том, что в форме заказа должны добавляться пару полей (имя, фамилия, телефон) того человека, кому этот подарок идет и все.  

3) Доработка фильтров  

Фильтры нужно привести в такой же формат как и тут, т.е. объединить joxi.ru/krDL3gKfEqZw4r  

Это легко. Есть инструкция.  

8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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