Сделать, починить чпу - https://aparat.ua/news/?news_id=78 Вот как должно https://aparat.ua/news/velonavigator-garmin-edge-1030 По умолчанию не сохраняет нормальную ссылку хотя я ее задаю! Нужно для корректного отображения и нормального отображение ссылки в интернете.
Программист Битрикс
Необходимо сделать следующее. Сайт dd2.myihor.ru/
1) доставка
- Нужно что бы на карте были все пункты выдачи для москвы с нашим пиннером (как это сейчас на разделе контакты)
- Интеграция данных в форму которая на верстке joxi.ru/a2X46l0I13aV92
- Данные должны быть тут тоже joxi.ru/KAgZy5nh4D69M2
- И тут должны быть данные по доставке joxi.ru/DrlvqKyFvDZ5n2
- И доставим сегодня "да/нет" должно применяться (там легкое условие при котором да или нет, позже могу отписать)
2) реализация "отправить в подарок"
- при нажатии на эту кнопку joxi.ru/KAgZy5nh4D6jM2 всплывает поп-ап (он есть в верстке), там информативная часть просто и кнопка "перейти к оформлению" или "продолжить покупки"
Единственное различие с "в подарок" в том, что в форме заказа должны добавляться пару полей (имя, фамилия, телефон) того человека, кому этот подарок идет и все.
3) Доработка фильтров
Фильтры нужно привести в такой же формат как и тут, т.е. объединить joxi.ru/krDL3gKfEqZw4r
Это легко. Есть инструкция.
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