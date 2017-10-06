Программист Битрикс

Необходимо сделать следующее. Сайт dd2.myihor.ru/

1) доставка

- Нужно что бы на карте были все пункты выдачи для москвы с нашим пиннером (как это сейчас на разделе контакты)

- Интеграция данных в форму которая на верстке joxi.ru/a2X46l0I13aV92

- Данные должны быть тут тоже joxi.ru/KAgZy5nh4D69M2

- И тут должны быть данные по доставке joxi.ru/DrlvqKyFvDZ5n2

- И доставим сегодня "да/нет" должно применяться (там легкое условие при котором да или нет, позже могу отписать)

2) реализация "отправить в подарок"

- при нажатии на эту кнопку joxi.ru/KAgZy5nh4D6jM2 всплывает поп-ап (он есть в верстке), там информативная часть просто и кнопка "перейти к оформлению" или "продолжить покупки"

Единственное различие с "в подарок" в том, что в форме заказа должны добавляться пару полей (имя, фамилия, телефон) того человека, кому этот подарок идет и все.

3) Доработка фильтров

Фильтры нужно привести в такой же формат как и тут, т.е. объединить joxi.ru/krDL3gKfEqZw4r

Это легко. Есть инструкция.