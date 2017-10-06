Имеется свой сервер с Asterisk (провайдер Telphin) Необходимо настроить интеграцию с системой Planfix. Общие сведения здесь https://planfix.ru/docs/API_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Сроки и оплата по договоренности. В дальнейшем будет необходима интеграция онлайн-чата
Проблемы с сайтом на wordpres
есть сайт http://impextrans.net/
Работает не корректно, в админке рубрики то отображаются то нет, меню то отображается то нет, на главной и в меню есть запчасти они кудато пропали, контакты тоже исчезли + когда с телефона переходим по любой из ссылок - https://www.google.com.ua/search?q=site:impextrans.net&ei=Fo7XWceVO8Gp6AT3i6nwBA&start=0&sa=N&biw=1745&bih=841 перекидывает на английскую версию сайта
+ https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fimpextrans.net%2F&tab=desktop тут все по 0.
Необходимо разобраться и сделать чтобы с сайтом все было нормально. Предистории немного, пол года назад на нем были вирусы но их вроде почистили , возможно это повлияло на работу
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