Проблемы с сайтом на wordpres

есть сайт http://impextrans.net/

Работает не корректно, в админке рубрики то отображаются то нет, меню то отображается то нет, на главной и в меню есть запчасти они кудато пропали, контакты тоже исчезли + когда с телефона переходим по любой из ссылок - https://www.google.com.ua/search?q=site:impextrans.net&ei=Fo7XWceVO8Gp6AT3i6nwBA&start=0&sa=N&biw=1745&bih=841 перекидывает на английскую версию сайта

+ https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fimpextrans.net%2F&tab=desktop тут все по 0.

Необходимо разобраться и сделать чтобы с сайтом все было нормально. Предистории немного, пол года назад на нем были вирусы но их вроде почистили , возможно это повлияло на работу