Интеграция телефонии Asterisk через API

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Закрыт1 заявка216 просмотров

Имеется свой сервер с Asterisk (провайдер Telphin)

Необходимо настроить интеграцию с системой Planfix. Общие сведения здесь https://planfix.ru/docs/API_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8

Сроки и оплата по договоренности.

В дальнейшем будет необходима интеграция онлайн-чата

Asterisk
8 лет назад
makarov_b
Борис 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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