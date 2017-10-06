Интеграция телефонии Asterisk через API

Необходимо вырезать модуль регистрации перед покупкой на сайте-магазине под bitrix. В данный момент происходит автоматическая регистрация при нажатии на кнопку оформить заказ из-за чего происходит путаница и заказ не оформляется. Откликайтесь пожалуйста только те, кто ...