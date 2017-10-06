Нужно доработать на сайте админ панель, корзина (пропала куда-то), контакт с доставкой усовершенствовать, , подключение к платежной системе, Более подробное ТЗ в личку. Сам сайт вот www.seafoodstore.ru Прошу отвечать только специалистов кто ...
Доработки на wordpress
Необходимо внести следующие изменения на сайте wp:
1.Подобрать и установить тему, примерно такую https://colorlib.com/wp/unite/, поменять цветовую гамму, настроить вывод меню.
2. Тема должна быть чистой, без вшитых ссылок и адаптирована для SEO.
3. Иконка сайта остается прежней, вместо логотипа сделать название текстом.
4. Настроить стили вывода блока с характеристиками микрозаймов( скриншот во вложении), такой блок должен выводиться в каталоге статей в кратком изложении, а при нажатии на на него, должна открываться запись, где будет в начале записи снова расположен блок с параметрами, а ниже текст. Такой стиль записей должен быть только в определенной категории, в других категориях будут обычные статьи.
В панели редактора записи должна быть кнопка, при нажатии на которую в поле редактирования записи появляется блок характеристик для заполнения.
Жду ваших предложений по стоимости. Готов к обсуждению.
После согласования стоимости задания, создам новое на вас.
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