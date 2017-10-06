Доработки на wordpress

Необходимо внести следующие изменения на сайте wp:

1.Подобрать и установить тему, примерно такую https://colorlib.com/wp/unite/, поменять цветовую гамму, настроить вывод меню.

2. Тема должна быть чистой, без вшитых ссылок и адаптирована для SEO.

3. Иконка сайта остается прежней, вместо логотипа сделать название текстом.

4. Настроить стили вывода блока с характеристиками микрозаймов( скриншот во вложении), такой блок должен выводиться в каталоге статей в кратком изложении, а при нажатии на на него, должна открываться запись, где будет в начале записи снова расположен блок с параметрами, а ниже текст. Такой стиль записей должен быть только в определенной категории, в других категориях будут обычные статьи.

В панели редактора записи должна быть кнопка, при нажатии на которую в поле редактирования записи появляется блок характеристик для заполнения.

Жду ваших предложений по стоимости. Готов к обсуждению.

После согласования стоимости задания, создам новое на вас.