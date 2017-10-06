Вывод значений из CSV с помощью JS и добавление в корзину

1. Всё файлы на HTML (именно HTML - index.html) Есть CSV файл (1 столбец - Номер АРТИКУЛА, не по порядку, может меняться последовательность. Второй столбец - Название. Третий - ЦЕНА)

2. В файлах выводится в определенном месте значение ЦЕНЫ из CSV (парсится с помощью JS (важно!!!) по первой строчке артикула)

3. Корзина на js без перезагрузки c сохранением в LocalStorage.

4. PHP обработчик (файл cart.php). Который выводит значения корзины, ввод контактных данных пользователя и отправляет на почту