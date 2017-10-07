Оптимизация скорости загрузки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок173 просмотра

Есть действующий интернет магазин (CMS Wordpress) имеющий низкую скорость загрузки.

Нужно провести оптимизацию. Оптимизировать скорость загрузки, возможно убрать лишние JS или что еще .  

JavaScriptWordPress
8 лет назад
pavlo_mezov
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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