Добавить модуль

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки172 просмотра

Добавить модуль в позицию юзер2, в которой сейчас стоит аккордеон.

8 лет назад
Joaquin
Павел 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
1 день
Все быстро и понятно, премного благодарен.
Павел ориентируется в Joomla. Понимает все что я ему объяснил. Проблем с оплатой нет. Спасибо.

Заявки фрилансеров

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад