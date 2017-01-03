Разработка сайта

Требуется сверстать и установить шаблон на движке (на выбор исполнителя). В приложении дизайн в формате JPG для ознакомления. Дизайн исполнителю будет предоставлен в PSD.

Сайт является интернет магазином, но без корзины и личного кабинета.

Оплата по факту выполнения работы. Работы можете выполнять на своем хостинге, после выполнени работ и проверки оплачиваем всю сумму сразу.

Перед подачей заявки ознакомьтесь с дизайном.