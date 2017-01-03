Разработка сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок362 просмотра

Требуется сверстать и установить шаблон на движке (на выбор исполнителя). В приложении дизайн в формате JPG для ознакомления. Дизайн исполнителю будет предоставлен в PSD. 

Сайт является интернет магазином, но без корзины и личного кабинета.

Оплата по факту выполнения работы. Работы можете выполнять на своем хостинге, после выполнени работ и проверки оплачиваем всю сумму сразу.

Перед подачей заявки ознакомьтесь с дизайном.

8 лет назад
Kro
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
8 лет назад
$150
7 дней
Сайт был сверстан и натянут. Сроки превышены, но это не важно. По завершению мы получили сайт содержащий множество мелких ошибок и проблем, все необходимо тщательно проверять и контролировать наперед, До оплаты, потому что после оплаты вам уже ничего не доделают, как и произошло. После полной оплаты человек больше не отвечал, пришлось искать еще одного специалиста, что бы он исправлял все проблемы и косяки, что естественно не бесплатно.

Заявки фрилансеров

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
8 лет назад

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