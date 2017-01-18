Внимание, сразу оговоримся, проект бюджетный!! Сайт https://clck.ru/AdzuZ ЗАДАЧИ 1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности) Сложность: есть таблицы ...
Оптимизация вёрстки сайта под мобильные устройства
Требуется оптимизировать вёрстку сайта EcolMebel.ru под мобильные устройства.
Сайт должен пройти проверку: https://search.google.com/search-console/mobile-friendly?id=WVG94v5xjLhDTicxcMWkag
Нужен не дорогой вариант, как пример: http://vipdivani.ru/ (изначально также был неадаптирован).
Перечень основных типов страниц:
http://ecolmebel.ru/ - главная
http://ecolmebel.ru/katalog - каталог
http://ecolmebel.ru/katalog/cat/divany- раздел каталога
http://ecolmebel.ru/katalog/cat/divany/product/trehmestnyj_divan_cezar- карточка товара
http://ecolmebel.ru/stati- превью статей
http://ecolmebel.ru/stati/item/kakogo_razmera_dolzhen_byt_divan- текстовая страница
http://ecolmebel.ru/faq- вопрос-ответ
http://ecolmebel.ru/contacts- контакты
http://ecolmebel.ru/novosti- превью новостей
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