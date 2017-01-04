Сверстать дизайн

надо сверстать 15 страниц по 5 макетов почти каждая . вот jpg проекта https://yadi.sk/d/FmCy60mG36u4v8

верстать без Bootstrap и других приблуд .... чисто на стилях .

верстать прямо на движок шаблонизатор smarty

вот движок http://kvs-demo.com/admin/force_login=demo_admin_ru

сам дизайн который будем переделывать в разделе UI сайта

работаем только по безопасной сделке либо постранично