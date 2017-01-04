Внимание, сразу оговоримся, проект бюджетный!! Сайт https://clck.ru/AdzuZ ЗАДАЧИ 1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности) Сложность: есть таблицы ...
Верстка шаблона
Нужен именно верстальщик. Который быстро сможет серстать ормальный шаблон на html + не сильно сложный css 2.1
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка33 заявкиЗакрыт8 лет назад
Верста из psd . Адаптивность обязательна. по Тз, думаю все понятно по макетам.Завершен8 лет назад
Нужно сделать адаптивную верстку сайта, 5 страниц. Макеты тут: http://download.alesko.eu/divers/psd.rar Пишите сразу цену и срок, работа срочнаяHTML-верстка49 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен нормальный верстальщик, который сделает так, чтобы сайт был адаптивным. Будем считать это тестовым заданием, в идеале человек нужен на постоянной основе. дом+из+профилированного+бруса.рф плюсы поменять на минусы :) ...Завершен8 лет назад
- $150
Требуется сверстать и установить шаблон на движке (на выбор исполнителя). В приложении дизайн в формате JPG для ознакомления. Дизайн исполнителю будет предоставлен в PSD. Сайт является интернет магазином, но без корзины и личного кабинета. ...Закрыт8 лет назад
Нужно сверстать простой лендинг из PSD обычная и мобильная версии. Бюджет видится в рамках 15-20 $. Требования: - Обязательно кроссбраузерность и адаптивность верстки От вас жду: - ...Завершен8 лет назад
Требуется верстальщик с опытом натяжки на cms на проектную работу. От Вас портфолио, опыт и ставка за час.HTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Срок: 6 января до 14.00 мск Стоимость: 1800 руб. Обращаю внимание, что обязательно кроссбраузерно и скорость загрузки не менее 70 по сервису. Заинтересованных в проекте, просьба прикреплять ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт8 лет назад
ТЗ в приложении. Интересуют реальные предложения и сроки.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Такое к верстке годится? Это только заготовка, я начинающий дизайнер.HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад