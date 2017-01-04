Требуется верстка WAP странички

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок153 просмотра

Требуется верстка одной WAP странички. Дизайн не сложный, требуется просто собрать его.

Подробнее расскажу при обсуждении работы.

8 лет назад
Deekaed
Максим 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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