Додедлать Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок222 просмотра

Добрый день.

Надо доделать там некоторые правки они во вложении.

Интересует цена и срок и когда сможете приступить.

WordPress
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kd103
48 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
Рекомендую как ответственного исполнителя.
всегда на связи.понятная задача. рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

kd103
48 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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