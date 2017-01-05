Нужно настроить шаблон на вордпресс. Шаблон примерно такой. http://clinico.creaws.com/ http://quanticalabs.com/wp_themes/medicenter/ Сам сайт не большой. О нас, Наши врачи, Отзывы, Фото, Контакты. Может у вас есть на примете шаблон для медцентра, адаптивный, слайдер, телефон ...
Требуется переверстка сайта.
Здравствуйте.
Требуется переверстка сайта медицинского центра - www. doverie-med.ru.
Срок выполнения - в пределах 3-х рабочих дней.
Оплата за проект - 2500 рублей.
Обязательно кроссбраузерность.
Адаптивная верстка.
Сайт растет, постоянно добавляются разделы, новые направления, нужна более логично сверстанная структура, более юзабельно расположенные блоки на странице.
Для ориентира - мокап и дизайн - https://app.moqups.com/[email protected]/nQqEmuus77/edit/page/a3a093f08
С удовольствием рассмотрю ваши предложения.
Заявки фрилансеров
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