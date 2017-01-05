Требуется переверстка сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка259 просмотров

 Здравствуйте.

 Требуется переверстка сайта медицинского центра - www. doverie-med.ru.

 Срок выполнения - в пределах 3-х рабочих дней.

 Оплата за проект - 2500 рублей.

  Обязательно кроссбраузерность.

 Адаптивная верстка.

 Сайт растет, постоянно добавляются разделы, новые направления, нужна более логично сверстанная структура, более юзабельно расположенные блоки на странице.

 Для ориентира - мокап и дизайн - https://app.moqups.com/[email protected]/nQqEmuus77/edit/page/a3a093f08

 С удовольствием рассмотрю ваши предложения.

8 лет назад
condor229
Владимир 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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