Нужно помочь с лендингом

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки137 просмотров

Здравствуйте, нужно добавить 1 дополнительный экрана в лендинге на строительную тематику, макет вышлю в скайпе. Прикрепляйте свое портфолио

8 лет назад
Sveta16
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Froks
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Сделал очень быстро и постоянно был на связи. Рекомендую
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Froks
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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