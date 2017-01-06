Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать лендинг по макету фигмы для Wordpress, сроки неделя, бюджет 2500 ( оплата безопасный платеж, или любой другой способ) обязательно со скоростью загрузки не менее 70 по ...
Нужно помочь с лендингом
Здравствуйте, нужно добавить 1 дополнительный экрана в лендинге на строительную тематику, макет вышлю в скайпе. Прикрепляйте свое портфолио
Выбранный исполнитель
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