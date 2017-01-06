Есть проект дизайна+Адаптив. Исходники в psd Всего восемь страниц -1280 px + адаптив 1000 px, 768 px, 480 px, 320 px. Итого каждая страница в пяти вариантах. Также есть простая страница ошибки 404 ...
Сверстать адаптивно 1 страницу
Сверстать адаптивно 1 страницу
Оставляйте заявки, кто готов мне помочь
Покажу макет. Задание срочное.
Заявки фрилансеров
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