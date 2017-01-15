Сверстать страницу товара и шапку сайта

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Здравствуйте! 

Есть интернет-магазин на Opencart 2.3.0.2, установлена тема www.pavothemes.com/openca... 

Нужно переверстать страницу товара и шапку сайта, используя существующие в теме файлы. Во вложении – вид страницы товара (для десктопов/горизонтального вида планшета – один вариант; другой вариант – для вертикального вида планшетов/ горизонтального и вертикального вида мобильных телефонов).  

Что касается шапки сайта, туда нужно встроить меню и убрать лишние элементы (такие, как выбор валюты/языка и т.д.). 

По ссылке на тему можно посмотреть ее демо-версию, вероятно, это поможет оценить объем работ.  

Я бы хотела встретиться с выбранным специалистом, если Вы из Москвы; если нет – переговорить по скайпу. Оплата через безопасную сделку.

Opencart
8 лет назад
poppy_coloured
Любовь 
34 года
8 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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