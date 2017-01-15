Сверстать страницу товара и шапку сайта

Здравствуйте!

Есть интернет-магазин на Opencart 2.3.0.2, установлена тема www.pavothemes.com/openca...

Нужно переверстать страницу товара и шапку сайта, используя существующие в теме файлы. Во вложении – вид страницы товара (для десктопов/горизонтального вида планшета – один вариант; другой вариант – для вертикального вида планшетов/ горизонтального и вертикального вида мобильных телефонов).

Что касается шапки сайта, туда нужно встроить меню и убрать лишние элементы (такие, как выбор валюты/языка и т.д.).

По ссылке на тему можно посмотреть ее демо-версию, вероятно, это поможет оценить объем работ.

Я бы хотела встретиться с выбранным специалистом, если Вы из Москвы; если нет – переговорить по скайпу. Оплата через безопасную сделку.