Правки сделать в верстке псд и html предоставлю исполнителю!
HTML верстка
Сразу скажу - PSD нет.
Но в макетах как такого дизайна тоже нет.
Суть в том, что тебе нужно сохранить страницу готового сайта целиком - http://basis(!!!убрать!!!)steel.ru/catalog/balki-dvutavrovye/
И вместо всей этой области (http://joxi.ru/12Mp3zzIMX5QXm) заверстать вот эти блоки ниже:
http://dl4.joxi.net/drive/2016/11/24/0007/0129/475265/65/4faae7796b.jpg
http://dl4.joxi.net/drive/2016/11/24/0007/0129/475265/65/2df3f92818.jpg
http://dl3.joxi.net/drive/2016/11/24/0007/0129/475265/65/c627d1a04f.jpg
http://dl3.joxi.net/drive/2016/11/24/0007/0129/475265/65/e64f6f1466.jpg
http://dl3.joxi.net/drive/2017/01/14/0007/0129/475265/65/f6424f5dfc.jpg
На выходе должно получиться 5 HTML файлов.
Весь CSS пишем в отдельном подключенном файле. Адаптивность не нужна.
Заявки фрилансеров
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