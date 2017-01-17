Доработать верстку страницы Wordpress без PSD макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок148 просмотров

Есть страница с простой версткой.

Простой - значит нет графики, сложных элементов, и т.д.

Только текстовые блоки, ссылки кнопки.

Нужно добавить к этой странице еще два блока (опять же тексты, ссылки, одна таблица).

В итоге будет 3 блока на странице.

В качестве ТЗ предоставлю скетч (png файл). PSD нет.

WordPress
8 лет назад
jack31
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alone-wolf
Зиёд 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Быстро справился с задачей вестки и адаптации страницы в WP. Все сделано хорошо. Минимум вопросов. Виден опыт.
Хороший заказчик и приятно было работать. Всем рекомендую !!!

Заявки фрилансеров

alone-wolf
Зиёд 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад