Добрый день. Есть макеты сайта в количестве 15 штук. Необходимо адаптивно сверстать для дальнейшего использования. Указывайте сроки и стоимость за все страницы. Сайт - обычная соц.сеть. Друзья, сообщения, темы, группы ...
Доработать верстку страницы Wordpress без PSD макета
Есть страница с простой версткой.
Простой - значит нет графики, сложных элементов, и т.д.
Только текстовые блоки, ссылки кнопки.
Нужно добавить к этой странице еще два блока (опять же тексты, ссылки, одна таблица).
В итоге будет 3 блока на странице.
В качестве ТЗ предоставлю скетч (png файл). PSD нет.
Выбранный исполнитель
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