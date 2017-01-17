Доработать верстку страницы Wordpress без PSD макета

Есть страница с простой версткой.

Простой - значит нет графики, сложных элементов, и т.д.

Только текстовые блоки, ссылки кнопки.

Нужно добавить к этой странице еще два блока (опять же тексты, ссылки, одна таблица).

В итоге будет 3 блока на странице.

В качестве ТЗ предоставлю скетч (png файл). PSD нет.