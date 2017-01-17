Поправить верстку в Adobe Muse

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки99 просмотров

Выложена тестовая страница

http://freeboard.kharkov.ua/2/izgotovlenie-narugnoi-reklamu.html

исходник делается в adobe muse,

в исходнике все ок, но при экспорте верстка немного лезет, решения найти не могу.

(фоновые блоки перекашены в зеленые, для показа проблемы)

Нужен специалист по muse способный исправить оригинал,

Оригинал вышлю после получения предложений.

В дальнейшем возможны повторные задачи.

8 лет назад
Dimss
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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