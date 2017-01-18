Сверстать PSD - Landing и интегрировать в CMS Wordpress

Сайт на этапе проектирования и дизайна.

Вот прототип https://app.moqups.com/[email protected]/NJzPtuX28K/view/page/ac127a691?ui=0

Нужно будет сверстать кроссбраузерно попиксельно через Bootstrap и интегрировать в CMS Wordpress

Дизайн должен будет адаптивный, графики не много, под смартфон и под планшет.

Пишите стоимость и сроки.

Возможно еще будет страничка новостей и одной новости. Еще решаем